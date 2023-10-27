Konyaspor, Hakan Keleş'i teknik direktör olarak göreve getirdi

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı. Keleş, daha önce Giresunspor'da teknik direktörlük yapmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Hakan Keleş'in getirildiğini açıkladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Pendikspor'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yaptığı görüşmenin ardından Sırp teknik direktör ile yollarını ayırdı. Bunun üzerine yeni teknik direktör arayışlarına giren yeşil-beyazlı ekip, Hakan Keleş ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Hakan Keleş son olarak Giresunspor'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.