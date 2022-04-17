Konyaspor gol oldu yağdı! Fenerbahçe'ye koltuğunda rahat yok - Haberler

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Konyaspor gol oldu yağdı! Fenerbahçe'ye koltuğunda rahat yok

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti. Konyaspor, 2. sıradaki Fenerbahçe ile farkı 1 puana indirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep Fk'yı konuk ettiği maçı 4-1 gibi net bir skorla kazandı.

Konyaspor gol oldu yağdı! Fenerbahçe'ye koltuğunda rahat yok

DOĞAN KIZARDI

Konyaspor'da 32'de Endri Çekici, 43'te Koka, 56'da Hadziahmetovic ve 90+4'te Michalak fileleri sarstı. Gaziantep Fk'da Muhammet Demir ise 87'de ağları havalandırdı. Konuk ekipte Doğan Erdoğan 39. dakikada kırmızı kart gördü.

FARK İNDİ

Bu galibiyetle ligde puanını 61'e yükselten İH Konyaspor, ilk 2 sıra için takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 41 puanda kaldı.

Konyaspor gol oldu yağdı! Fenerbahçe'ye koltuğunda rahat yok

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Haberler

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