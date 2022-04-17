Konyaspor gol oldu yağdı! Fenerbahçe'ye koltuğunda rahat yok
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti. Konyaspor, 2. sıradaki Fenerbahçe ile farkı 1 puana indirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep Fk'yı konuk ettiği maçı 4-1 gibi net bir skorla kazandı.
DOĞAN KIZARDI
Konyaspor'da 32'de Endri Çekici, 43'te Koka, 56'da Hadziahmetovic ve 90+4'te Michalak fileleri sarstı. Gaziantep Fk'da Muhammet Demir ise 87'de ağları havalandırdı. Konuk ekipte Doğan Erdoğan 39. dakikada kırmızı kart gördü.
FARK İNDİ
Bu galibiyetle ligde puanını 61'e yükselten İH Konyaspor, ilk 2 sıra için takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 41 puanda kaldı.