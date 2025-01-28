Üye Girişi
Haberler
Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti

Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi

Katil de kurbanlar da yan yana

Konyaspor, Genç Yetenek Mehmet Güneş ile Anlaştı

Konyaspor, Genç Yetenek Mehmet Güneş ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Güneş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferin ardından genç oyuncuya başarılar diledi.

Konyaspor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Mehmet Güneş ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinde Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yeşil-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Güneş ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapıalan açıklamada, "Mehmet Güneş'e hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde İdari Menajer Hüseyin Bilgin hazır bulundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini
img

Görüntüler havaalanından! Yıldız futbolcu için Branco'yu esir aldılar
img

Türkiye'ye geri dönüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın

İstanbullulara kritik uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia

"Ağzından aktarıyorum" diyen Özel'den kabineyi karıştıracak iddia
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

15 kişinin öldüğü facia sonrası başlayan protestolar başbakan devirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.