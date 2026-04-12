Haberler

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. İlk yarıyı 2-0'lık skorla önde kapatan Konyaspor, Blaz Kramer ve Jackson Muleka'nın golleriyle galibiyete ulaştı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada orta sahada topu alan Enis Bardhi'nin pasında topla buluşan Kramer topla sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kramer'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada Bartuğ Elmaz'ın havadan pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Verde'nin şutunu kaleci Bahadır kurtarırken, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

28. dakikada orta sahada Jin-Ho Jo'nun kafayla ceza sahasına gönderdiği top Muleka'nın önünde kaldı. Muleka'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

44. dakikada sol kanatta topla buluşan Çağtay Kurukalıp'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Verde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Verde'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Kerem Ersoy

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Jin-Ho Jo, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Marko Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Kazeem Olaigbe, Enis Bardhi, Jackson Muleka, Blaz Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Diogo Gonçalves, Bazoer, Rayyan Baniya, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa, Morten Bjorlo, Sender Svendsen

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Verde, Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Babicka, Larsson, Serginho

Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Onogo, Tiago Çukur, Fatih Kurucuk, Burhan Ersoy, Muhammed Kadıoğlu, Barış Kalaycı, Traore, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Blaz Kramer (dk. 21), Jackson Muleka (dk. 28) (Konyaspor)

Sarı kart: Melih İbrahimoğlu (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

