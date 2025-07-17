Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, 2. Başkan Celalettin Hakan Katırcı ve Başkan Vekili Lütfi Can Başaran, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'u ziyaret etti.

Ziyarette, Türk futbolunun geleceği, kulüpler arası iş birliği ve sürdürülebilir başarı konularında verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sırasında Konyaspor, Fenerbahçe'ye geçmiş dönemlerden kaynaklanan borcunu da karşılıklı anlayış ve iş birliği çerçevesinde yapılandırıldı.

''BORCUMUZU YAPILANDIRDIK''

Başkan Atiker ziyaretin ardından yaptığı açıklamada ''Türk futbolunun geleceği, kulüpler arası iş birliği ve sürdürülebilir başarı konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sırasında, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş dönemlerden kaynaklanan bir borcumuzu da karşılıklı anlayış ve iş birliği çerçevesinde yapılandırma konusunda anlaştık. Sayın Ali Koç'a ve Yönetim Kurulu'na göstermiş oldukları anlayış ve destek için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.