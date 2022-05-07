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Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Melike Keskin - Spor
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Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 9 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 9 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, taktik çalışma ve oyun ile tamamlandı.

AA / Melike Keskin - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Haberler

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