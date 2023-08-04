Konyaaltı Belediyespor Hentbol Takımı, yeni sezonda hedeflerini açıkladı

Geçen sezon Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor Hentbol Takımı'nın antrenörü Birol Ünsal, bu sezon hem lig hem de Avrupa Kupası'nı hedeflediklerini söyledi. Takımın kaptanı ve kalecisi de aynı hedefleri paylaştı.

GEÇEN sezon Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor Hentbol Takımı'nın antrenörü Birol Ünsal, hedeflerinin bu sezon hem lig hem de Avrupa Kupası olduğunu söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabında Burdur'da 9 günlük kamp ile hazırlanan Mavi Kelebekler çalışmalarını Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tesislerinde sürdürüyor. Geçen sezon EHF Kadınlar Kupası'nı kazanan takımın antrenörü Birol Ünsal, kamp çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Geçen hafta Antalya'da sezonu açtıklarını anlatan Birol Ünsal, "Öncesinde kızlarımıza ön hazırlıkla ilgili bir program göndermiştik. Bir hafta Antalya'da antrenman yaptık. Antalya malum çok sıcak. Kamp daha verimli olsun diye bize çok yakın Burdur'dayız. Gerçekten olağanüstü güzel tesisler var. Kamp açısından gerek iklim, gerek tesisler olarak Burdur çok güzel. Ülke olarak gurur duyacağımız bir tesis burası" dedi.

Kaleci Yağmur Bembeyaz da, "Bu sezonda yarıştığımız tüm kulvarlarda kupaya talibiz" dedi.