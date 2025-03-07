Konya Velodromu'na UCI'dan 10 Yıllık Akreditasyon

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 27 Şubat'ta gerçekleşen teknik inceleme ardından Konya Velodromu'na 10 yıllık akreditasyon verdiğini açıkladı.

Bu akreditasyon sayesinde Konya Velodromu'nda ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlenebilecek ve elde edilen süreler resmi olarak kayda geçebilecek. Daha önce 2021 İslami Dayanışma Oyunları için özel izinle yarışlara ev sahipliği yapan tesis, artık UCI onaylı organizasyonlar düzenleyebilecek ve burada elde edilen dereceler ve puanlar resmi olarak tanınacak.

Türkiye'nin ilk olimpik velodromu

Dünya genelindeki 30 kapalı olimpik velodromdan en yenisi olan Konya Velodromu, Konya'nın Meram ilçesinde yer alıyor. Türkiye'nin ilk olimpik velodromu olan tesis, 2 bin 275 seyirci kapasitesine sahip modern altyapısıyla dikkat çekiyor.

Akreditasyonun ardından Konya Velodromu, 14-16 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek UCI Nations Cup organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 44 ülkeden 360 sporcunun katılacağı organizasyon, Türkiye'de pist bisikleti adına önemli bir dönüm noktası olacak.

Bisiklet sporuna büyük katkı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Konya Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün Konya Velodromu'nda hayata geçirdiği projeler arasında; performans geliştirme ve analiz birimi, okullara yönelik pist bisikleti eğitimleri, pist bisikleti gelişim kampları ve Kasım ayında ilk kez düzenlenecek Pist Bisikleti Türkiye Şampiyonası yer alıyor.

Emin Müftüoğlu: "Pist bisikletinde yeni bir dönem başlıyor"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, akreditasyon sürecinin önemine vurgu yaparak, "Konya Velodromu'nun UCI tarafından akredite edilmesini büyük bir heyecanla bekliyorduk. Bu sayede artık pist bisikletinde ulusal ve uluslararası yarışlar düzenleyebileceğiz. Avrupa Şampiyonası için başvurumuzu yaptık ve altyapıdan sporcu yetiştirme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Kasım ayında gerçekleştireceğimiz ilk Türkiye Şampiyonası'nda en iyi dereceler Türkiye rekorları olarakkayda geçecek. Kulüplerimizi de bu branşa yönelik çalışmalar yapmaya davet ediyorum. Konya Velodromu'nun UCI Bisiklet Gelişim Merkezleri arasına girmesi için çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Velodromun Akreditasyonu, Türkiye için bir milattır. Ülkemiz, pist bisikletinde önemli bir merkez haline gelecek ve Olimpiyat Oyunları'na yönelik projelerimiz ivme kazanacak" diye konuştu. - İSTANBUL