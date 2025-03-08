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Konuşmalar ortaya çıktı! Mourinho, Rangers maçından sonra soyunma odasını inletmiş

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Avrupa Ligi'nde Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun maç sonu konuşması ortaya çıktı. Son düdüğün ardından soyunma odasında oyuncularına bir konuşma yapan Portekizli antrenör, "Kaybetmeyi hak ettik. Ancak bir maç, bir 90 dakika daha var. Onlar bizi evimizde nasıl yendiyse biz de onları evlerinde yenebiliriz. Biz daha iyi daha kaliteli bir takımız" demiş.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun maç sonu konuşması ortaya çıktı.

"TURU GEÇİP ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Son düdüğün ardından soyunma odasında oyuncularına bir konuşma yapan Jose Mourinho, "Çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Kaybetmeyi hak ettik. Ancak bir maç, bir 90 dakika daha var. Onlar bizi evimizde nasıl yendiyse biz de onları evlerinde yenebiliriz. Biz daha iyi daha kaliteli bir takımız. Her şey bizim elimizde. Kafanızı kaldırın, henüz hiçbir şey bitmedi. Biz bu turu geçip önümüze bakacağız. Bu maça hazırlanmak için de vaktimiz oldukça fazla" sözlerini sarf etti.

MAÇ NE ZAMAN?

Büyük heyecana sahne olacak olan Rangers-Fenerbahçe arasındaki rövanş maçı 13 Mart Perşembe günü oynanacak. Ibrox Stadyumu'ndaki mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Konuşmalar ortaya çıktı! Mourinho, Rangers maçından sonra soyunma odasını inletmiş
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErtan Demirel:

Süper ligde sike yaparak mac aldiginiz icin avrupada böyle kendi sahanizda icinizden geciyorlar

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Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

hıkaye yavrum hıkaye,,adamlar ınlettı gıttı,onun yankısıdır...

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Haber YorumlarıSer_hat:

La Boukinyo,oyunu oynatan sensin defansif kurguyu ofansif çeviren sensin.Daha beter ol inşallah...

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bir japon atasözü derki hile ile nikişenin dötü kanar

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