Kocaelispor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Kocaelispor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde günde çift antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çeşitli teknik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde günde çift idman yapan yeşil-siyahlı futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Futbolcular ayrıca, taktik ağırlıklı çalışmalar da yaptı.

Kocaelispor, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Altun'un konser geliri ağızları açık bıraktı

Sadece 48 kez sahneye çıktı, konser başına servet kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.