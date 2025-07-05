Kocaelispor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde günde çift antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çeşitli teknik çalışmalar gerçekleştiriyor.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde günde çift idman yapan yeşil-siyahlı futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Futbolcular ayrıca, taktik ağırlıklı çalışmalar da yaptı.
Kocaelispor, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor