Kocaelispor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde günde çift idman yapan yeşil-siyahlı futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Futbolcular ayrıca, taktik ağırlıklı çalışmalar da yaptı.

Kocaelispor, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.