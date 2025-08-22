Kocaelispor, Tayfur Bingöl ile Anlaştı
Kocaelispor, Beşiktaş'tan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tayfur, Eyüpspor'da geçen sezon 29 maçta 5 gol atmıştı.
Yeşil-siyahlılardan transfere dair yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Tayfur! Tayfur Bingöl ile kulübümüz arasında 2+1 yıllık anlaşma imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
32 yaşındaki futbolcu; geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da ligde 29 maçta forma giyerken, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Tayfur, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maçta top koşturdu. - KOCAELİ
