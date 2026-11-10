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Kocaelispor, Show'un sol kasığında yırtık saptandığını duyurdu

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Kocaelispor, Show'un sol kasık bölgesindeki adduktor longus kası ve tendonunda yırtık, adduktor brevis kasında yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Kulüp, futbolcunun tedavisine başlandığını ve Angola Milli Takım kampına katılmayacağını bildirdi.

Kocaelispor Kulübü, Show'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından açıklamasında, futbolcunun 7 Kasım'da oynanan Eyüpspor müsabakasında sol kasık bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan alındığı hatırlatıldı.

Sporcunun klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesinde sol kasık bölgesindeki adduktor longus kasında ve tendonunda yırtık, adduktor brevis kasında ise yırtık ve kanama tespit edildiği kaydedilen açıklamada, futbolcunun tedavi sürecine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

Açıklamada Show'un, Angola Milli Takım kampına katılmayacağı da belirtildi.

Kaynak: AA
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