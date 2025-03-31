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Kocaelispor, Sakaryaspor'u 3-1 Mağlup Etti

Kocaelispor, Sakaryaspor'u 3-1 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında lider Kocaelispor, sahasında Sakaryaspor'u 3-1 yenerek puanını artırdı. Maçta Kocaelispor'un gollerini Markao, Samet Yalçın ve Oğulcan Çağlayan atarken, Sakaryaspor'un tek golü Burak Çoban'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında lider Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Burak Altıparmak'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Burak Çoban, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

16. dakikada sağ kanattan Rivas'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazdan Ahmet'in sert şutunda kaleci Szumski topu çeldi.

22. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Mendes'in sol çaprazdan şutunda kaleci Szumki topu çeldi. dönen topu önünde bulan Markao meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

36. dakikada Ahmet'in sağdan kullandığı uzun taç atışında ceza sahası içinde Samet, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-1

38. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Rivas'ın sert şutunda kaleci Szumski'nin müdahalesiyle top üst direğe çarparak kornere gitti.

71. dakikada Samet'in yerden ceza sahasına doğru pasında Oğulcan sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Szumski'nin sağından topu filelere gitti. 3-1

90+4. dakikada savunma arkasına sarkan Barış, kaleci Szumki ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta yolladı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Erkan Akbulut, Arif Dilmeç

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Onur Öztonga dk. 83), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Samet Yalçın, Rivas (Tarkan Serbest dk. 88), Vukovic (Mesut Can Tunalı dk. 83), Pedrinho, Ryan Mendes (Barış Alıcı dk. 83), Markao ( Oğulcan Çağlayan dk. 64)

Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Ahmet Hasan Göcen, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Yunus Emre Gedik

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Serkan Yavuz (Muhammed Himmet Ertürk dk. 70), Nicolas Nkoulou, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Atanas Vasilev Kabov dk.79), Burak Altıparmak, Mamadou, Aabid Rayane (Batuhan Çakır dk. 79), Simon, Kakuta (Ognjen Ozegovic dk. 15), Burak Çoban

Yedekler: İsmail Çipe, Emircan Altıntaş, Oğuzhan Çapar, Emre Demir, Engin Can Aksoy, Alparslan Demir

Teknik Direktör: İlker Püren

Goller: Markao (dk. 22), Samet Yalçın (dk. 36), Oğulcan Çağlayan (dk.71) (Kocaelispor), Burak Çoban (dk. 12) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Pedrinho, Barış Alıcı (Kocaelispor), Mamadou, Burak Çoban (Sakaryaspor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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