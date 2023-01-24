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Kocaelispor, genç oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Kocaelispor, genç oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Kocaelispor, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Hakan Öztürk'ü 4.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Kocaelispor, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Hakan Öztürk'ü 4.5 yıllığına kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, bir süredir A takımla idmanlara çıkan 18 yaşındaki Hakan Öztürk'ü kadrosuna kattı. Sağ kanatta görev yapan ve Kocaeli doğumlu olan Hakan Öztürk, son olarak Altınordu U19'da forma giydi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, genç oyuncuyla dört buçuk yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Hakan Öztürk Kocaeli Spor Haberler

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