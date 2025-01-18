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Kocaelispor'dan Öğrencilere Öykü Yarışması

Kocaelispor'dan Öğrencilere Öykü Yarışması
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Kocaelispor, Kocaeli genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri için 'Şehrimin Takımı Kocaelispor' konulu öykü yarışması düzenleyecek. Dereceye giren öyküler, kulüp soyunma odası koridorlarında sergilenecek.

Kocaelispor, il genelinde 'Şehrimin Takımı Kocaelispor' konulu öykü yarışması düzenleyecek.

Kocaelispor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan ortak çalışma neticesinde Kocaeli genelinde bulunan devlet ve özel ilkokul, orta okullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik olarak 'Şehrimin Takımı Kocaelispor' konulu öykü yarışması düzenlenecektir. Dereceye giren öyküler 24 Nisan'dan itibaren 24 Nisan tarihine kadar kulübümüze ait soyunma odası koridorlarında özel olarak tasarlanacak alanda sergilenecektir" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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