Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılıyor - Haberler

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Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılıyor

Spor Toto 1. Lig'de son iki maçını kaybeden Kocaelispor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

Spor Toto 1. Lig'de son iki maçını kaybeden Kocaelispor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

Kocaelispor'da üst üste kaybedilen Denizlispor ve Bursaspor maçlarının ardından kritik saatler yaşanıyor. Dün alınan Bursa mağlubiyeti sonrası yönetim kurulu ve Teknik Direktör Mehmet Altıparmak arasında gece geç saatlere kadar süren toplantı gerçekleştirildiği ve deneyimli çalıştırıcı ile yolların ayrılmasına karar verildiği öğrenildi. Altıparmak'ın ayrılığına ilişkin resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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