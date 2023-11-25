Haberler ›› Spor ›› Kocaelispor, Bitexen Giresunspor'u 4-1 Yendi

Kocaelispor, Bitexen Giresunspor'u 4-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta Kadir Seven'in kendi kalesine attığı golün yanı sıra Atila Turan, Tanque ve Barış Alıcı da gol atan isimler oldu.