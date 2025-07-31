Kocaeli'de Tekerlekli Paten Yarışmasında Başarı Elde Eden Sporcular, Türkiye Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Türkiye Kaykay Federasyonu'nca Kocaeli'de gerçekleştirilen Tekerlekli Paten (inline) 1. Etap Yarışması'nda katıldıkları her kategoride kürsü görerek toplamda 24 madalya kazanan sporcular, aynı başarı parolasıyla Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Antrenmanlarını müsait olan her düzlüğe taşıyan Eva Skate Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını Kocaeli Kongre Merkezi bahçesi, Milli İrade Meydanı, Körfez Yarış Pisti gibi alanların yanı sıra yıkılan İnterteks Fuar Alanı'nın zemininde de gerçekleştiriyor.

Sporcularını sadece Türkiye Şampiyonası için değil, aynı zamanda uluslararası yarışmalara katılmak için de hazırlayan kulüp, genç sporculara yönelik eğitim programlarıyla inline paten branşına ilgiyi artırmayı amaçlıyor.

Kulüp Başkanı Erdem Çil, AA muhabirine, kış aylarında buz pistinde sürat pateni yarışlarına katılan sporcularıyla yaklaşık iki yıldır tekerlekli paten üzerine yoğunlaşan çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İlki geçen yıl düzenlenen yarışlarda da başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Çil, sıkı bir antrenman programı yürüterek çalışmalarını bu yıl da hız kesmeden sürdürdüklerini anlattı.

"Hemen hemen bütün kategorilerde iyi sporcularımız var."

Türkiye Şampiyonası'na hazırlandıklarını hatırlatan Çil, tarihinin yakın zamanda açıklanmasını bekledikleri şampiyonanın aynı zamanda milli takım kadrolarının belirleneceği organizasyon olacağını kaydetti.

Çil, sporcularının ağustos ayında yapılması planlanan şampiyonaya en hazır şekilde katılımlarını hedeflediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Tekerlekli paten olimpik değil ama uluslararası yarışlar oluyor. Avrupa'da, Asya'da uluslararası federasyonun düzenlediği yarışmalar oluyor. Henüz daha katılamadık, daha yoğun antrenmanların, çalışmamızın sebebi de bir noktada bu. Hedefimiz, uluslararası arenada başarılı sporcular yetiştirebilmek. Bu konuda sağ olsun velilerimiz, spora gönül veren sporcularımız var. Bu konuda şanslıyız. İnşallah ileride daha başarılı günler yaşayacağız. Hedefimiz, milli takımda tüm kategorilere sporcu gönderebilmek."

Şu an hemen hemen bütün kategorilerde iyi sporcularının bulunduğundan bahseden Çil, "Onlarla da zaten müsabakalarda başarılı oluyoruz. Türkiye Şampiyonası'nda bununla ilgili seçmeler olacak. Ona da hazır hissediyoruz zaten. Çocuklarımız da o günü iple çekiyorlar. İnşallah bütün kategorilere sporcu yerleştirmiş oluruz." diye konuştu.

Takım kaptanı Toprak Efe, ikinci branşta da milli formayı hedefliyor

Takım kaptanı, 18 yaşındaki Toprak Efe Eroğlu, Türkiye Şampiyonası'na katılmak için yoğun hazırlık süreci geçirdiklerini anlattı.

Hem teknik hem de kondisyon açısından çalışmalar yaptıklarını aktaran Toprak Efe, günlük antrenmanlarla hem hızını ve dayanıklılığını artırıp şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanmayı hedeflediğini söyledi.

Toprak Efe, kısa süre önce tekerlekli paten branşıyla tanıştığını ancak benzer disiplinden geldiği için katıldığı iki yarışmada da birinci olduğunu anımsattı.

Bazı sorunlar nedeniyle milli formadan uzak kaldığını dile getiren Toprak Efe, gururla taşıdığı ay yıldızlı formaya tekerlekli paten branşıyla yeniden kavuşmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.