Kocaeli'de Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması Gerçekleşti
Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması, Kocaeli'de 15 ilden 191 sporcunun katılımıyla yapıldı. Sporcular 11 ile 19 yaş altı ve üstü kategorilerinde 200 metreyi en hızlı tamamlamak için mücadele etti.
Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması, Kocaeli'de gerçekleştirildi.
İzmit ilçesindeki Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda eski İnterteks Fuar alanı arazisinde oluşturulan oval pistte gerçekleştirilen organizasyona 15 ilden 191 sporcu katıldı.
Yarışmada sporcular, 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı ile 19 yaş üstü kategorilerinde 200 metreyi en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.
Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan isimlerin belirlendiği organizasyonda genel klasmanda dereceye giren sporcular şunlar:
11 yaş altı kızlar:
1- Miray Yıldız-Kocaeli
2- Fatıma Zehra Turhan-Kocaeli
3- Elisa Temizer-Kocaeli
11 yaş altı erkekler:
1- Eymen Şahin-Kocaeli
2- Poyraz Türmen-Kocaeli
3- Nikita Shestakov-İstanbul
13 yaş altı kızlar:
1- Öykü Sare Çil-Kocaeli
2- Yağmur Taşdelen-Kocaeli
3- Özlem Şahin-Kocaeli
13 yaş altı erkekler:
1- Umeyr Ensar Gökmen-Kocaeli
2- Ayman El Mecdel-Ankara
3- Ahmet Aybars Kartal-Kayseri
15 yaş altı kızlar:
1- Elif Ecrin Kocaoğlu-Antalya
2- Asel Topal-Kocaeli
3- Ayşe Nazlı Acer-İstanbul
15 yaş altı erkekler:
1- Muhammed Çukan-Kocaeli
2- Alperen Kara-Kocaeli
3- İbrahim Aktaş-Kayseri
17 yaş altı kızlar:
1- Yaren Çoban-Kocaeli
2- Asya Damla Çalımlı-Kocaeli
3- Hayrunnisa Özden-Ardahan
17 yaş altı erkekler:
1- Muhammed Eyüp Yanık-İstanbul
2- Talha İmamoğlu-Bursa
3- Mohammed Inaam Haqyar-Ordu
19 yaş altı kızlar:
1- Asya Su Demir-Kocaeli
2- Bahar Bektaş-Muş
3- Yaren Nur Eşiyok-Kayseri
19 yaş altı erkekler:
1- Toprak Efe Eroğlu-Kocaeli
2- Ali Eymen Abasıkeleş-Kocaeli
3- Anıl Özaydın-Kayseri
19 yaş üstü kadınlar:
1- Hilal Yaman-İstanbul
2- Dilruba Şimşek-Kocaeli
3- Rabia Polat-Ardahan
19 yaş üstü erkekler:
1- Doğukan Demirçan-İstanbul
2- Ahmet Kepür-İstanbul
3- Mustafa Gül-İstanbul