Kocaeli'de Engelliler Günü Etkinliğinde Protokol Üyeleri Futsal Maçı Yaptı

Kocaeli'de protokol üyeleri, engelli bireylerle futsal maçı yaptı.

Darıca ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Darıca Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aralarında milli karateci Eray Şamdan ve eski milli futbolcu Tanju Çolak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, kent protokolü ile engelli bireylerin bulunduğu 2 karma takım, Eray Şamdan Spor Salonu'nda karşılaştı.

Normal süresi 4-4 biten maçı beyaz takım, penaltılarla 9-8 kazandı.

Etkinliğe katılan eski milli futbolcu Tanju Çolak, gazetecilere, Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın iyi bir futbolcu olduğunu belirterek, teknik direktör Jose Mourinho'yu futbolcuyu geçen haftalarda oynatmamasıyla ilgili eleştirdi.

Hakem hatalarıyla ilgili görüşü sorulan Çolak, Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın geride kaldığını ama hakem ve VAR hatalarıyla karşılaşıldığını söyledi.

Çolak, "Yabancı futbolcu var mı? Var. Yabancı teknik direktör var mı? Var. Yabancı hakem de olsun." diyerek, hakemlere yönelik eleştirilerde bulundu.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Resul Kotan, Darıca Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurdoğan Yılmaz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Darıca Kent Konseyi Başkanı Orhan Pala, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.