Kocaçeşmespor, transferde hız kesmiyor

Manisa'nın Salihli ilçesini yeni sezonda Süper Amatör Küme'de temsil edecek olan Kocaçeşmespor, transferde dur durak bilmiyor. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan ekip, yeni sezon öncesi 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.