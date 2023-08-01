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Kocaçeşmespor, transferde hız kesmiyor

Spor Haberleri

Manisa'nın Salihli ilçesini yeni sezonda Süper Amatör Küme'de temsil edecek olan Kocaçeşmespor, transferde dur durak bilmiyor. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan ekip, yeni sezon öncesi 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Manisa'nın Salihli ilçesini yeni sezonda Süper Amatör Küme'de temsil edecek olan ekiplerden Kocaçeşmespor, transferde dur durak bilmiyor.

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği 1. Amatör Küme'yi şampiyon tamamlayıp, adını Süper Amatör Küme'ye yazdıran Kocaçeşmespor, güçlü bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Salihli'nin köklü kulüplerinden Kocaçeşmespor, yeni sezon öncesi 8 oyuncuyu transfer edip renklerine bağladı.

Kırmızı mavili ekip, Hakan Aydın, Nihat Günak, Mikail Bayer, Eren Sümer, Ferhat Bozdağ, Nurettin Aydın, Osman Turan ve Süleyman Çetin'i kadrosuna dahil etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Salihli Manisa Aydın Spor Haberler

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