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KKTC Bakanı Gardiyanoğlu'ndan Çavuşoğulları'na Taziye Ziyareti

KKTC Bakanı Gardiyanoğlu'ndan Çavuşoğulları'na Taziye Ziyareti
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KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında hediyeleşme de gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na, babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na, babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu. Hasan Çavuşoğlu ziyaretin anısına Bakan Gardiyanoğlu'na üzerinde ismi yazan forma hediye ederken, Bakan Gardiyanoğlu ise Çavuşoğlu'na ipek böceği kozasından yapılan çiçek işlemesi hediye etti. Ziyarette Alanyaspor Asbaşkanı Aycan Fenercioğlu da yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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