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Kızılay, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü bronz madalyayla ödüllendirdi

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Kızılay, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü bronz madalyayla ödüllendirdi
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay'ın gönüllü kan bağışına katkı sunan kurumlara verdiği Kurumsal Bronz Madalya'ya layık görüldü. 500 ile bin ünite arasında kan bağışına destek sağlayan kurumlara verilen ödül, müdürlüğün toplumsal sorumluluk katkısını gösterdi.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri tarafından, gönüllü kan bağışına katkı sunan kurumlara verilen Kurumsal Bronz Madalya'ya Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de layık görüldü.

500 ile bin ünite arasında kan bağışına destek sağlayan kurumlara takdim edilen bu anlamlı ödül, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gönüllü kan bağışına sunduğu katkının ve toplumsal sorumluluk anlayışının önemli bir göstergesi oldu. Bu kapsamda Türk Kızılay Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Ali Mumcu, Eskişehir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Sabri Akaoğlu ve Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Ceyda Topaloğlu Dölek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "İyiliği çoğaltan, hayat kurtaran kan bağışlarına destek veren tüm personelimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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