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Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu

Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık son 16 turu tamamlandı. Ali Gürbüz, Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk gibi isimler çeyrek finale yükseldi.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık boyunda son 16 turu tamamlandı. Sarayiçi Er Meydanı'nda nefes kesen mücadelelerin ardından çeyrek finale yükselen isimler belli oldu.

Güreşseverlerin yoğun ilgi gösterdiği son 16 turunda pehlivanlar, altın kemer yolunda avantaj elde edebilmek için kıran kırana mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmaların ardından Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Seçkin Duman, Osman Kan, Serdar Yıldırım, Mustafa Taş ve Erkan Taş adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Son 16 turunda Ali Gürbüz, Ali İhsan Batmaz'ı; Orhan Okulu, Yıldıray Akın'ı; Feyzullah Aktürk, Yıldıray Pala'yı; Seçkin Duman, Yunus Emre Yaman'ı; Osman Kan, Enes Doğan'ı; Serdar Yıldırım, Yusuf Can Zeybek'i; Mustafa Taş, Furkan Durmuş Altın'ı ve Erkan Taş, Mehmet Yeşil Yeşil'i mağlup ederek tur atladı.

Çeyrek final müsabakalarında pehlivanlar, yarı finale yükselebilmek için yeniden er meydanında kozlarını paylaşacak. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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