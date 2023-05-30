Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kırklareli'nde Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri yapılacak

Kırklareli'nde Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri yapılacak

Spor Haberleri

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, bu sene 98.'si düzenlenecek Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları 4 Haziran'da yapılacak.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, bu sene 98.'si düzenlenecek Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları 4 Haziran'da yapılacak.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesinde 98. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları 4 Haziran'da gerçekleştirilecek. Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, organizasyona 500 güreşçinin katılacağını belirterek güreş severleri davet etti. Çölgeçen, organizasyonda at yarışlarının da olacağını söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Büyükmandıra Kırklareli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title