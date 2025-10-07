Haberler

Kırıkkale'de 18. Anadolu Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kırıkkale'de 18. Anadolu Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkalegücü Spor iş birliğiyle düzenlenen 18. Anadolu Spor Ödülleri töreninde birçok sporcu ve spor insanı ödüllerini aldı. Belediye Başkanı Ahmet Önal, etkinliğin önemine vurgu yaparken, çeşitli kategorilerde ödüller sahiplerine takdim edildi.

Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkalegücü Spor iş birliğinde düzenlenen "18. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini buldu.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Anadolu'nun tam ortası Kırıkkale'de ödül töreninin 18'incisini düzenlemenin çok değerli olduğunu söyledi.

Destek olanlara teşekkür eden Önal, birçok ilden sporcu ve spor insanını ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkanı Güven Gündüz de desteklerinden dolayı başkan Önal ve ekibine teşekkür etti.

İvmelerinin her geçen gün yükseldiğini dile getiren Gündüz, "Büyük ödül törenleri arasına girdik. Türkiye'nin en önemli ve prestijli ödülleri arasında üçüncü sıradayız. Bu, muhteşem bir olay. Küçük bir Anadolu ili bunu başardı ve devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'e "Yılın Federasyon Başkanı" ödülü takdim edildi.

Akgül, yeni federasyon başkanı olduğunu anımsatarak, "Bizim için erken bir ödül oldu. İnşallah güzel hizmet etmek ve yeni şampiyonlar çıkarmak nasip olur." diye konuştu.

Spor alanında yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı", Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da "Yılın İl Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.

Başkan Arı, ödülünü Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz'dan alırken Ünlüce adına Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal'a, Özcan adına ise Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'a ödülleri verildi.

Programda 19 kategoride ödüller, sahiplerini buldu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Spor
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye'den dikkat çeken "Selahattin Demirtaş" başvurusu
Meclis'teki 'Biji Serok Apo' sloganına Destici'den sert tepki: Kafalarını ezip geçeceksin

Cumhur İttifakı ortağı çok sert! Meclis'teki o slogana ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca emekliyi kara kara düşündürecek kararın eli kulağında

Emekliyi kara kara düşündürecek kararın eli kulağında
Emeklilik yaşı değişiyor mu? Nihat Zeybekçi'den çok konuşulacak çıkış

Emeklilik yaşı değişiyor mu? Hükümet kanadından ilk sinyal geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.