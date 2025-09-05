Haberler

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı
Güncelleme:
Beşiktaş, yabancı kontenjanını düşürmek amacıyla Jonas Svensson, Joao Mario ve Ernest Muçi ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle transfer ve ayrılacak oyunculara odaklanan siyah-beyazlılar, kanat bölgesine takviye yapmayı hedefliyor.

Teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın oturması ile birlikte yeni bir yola giren Beşiktaş, hem transfere hem de ayrılacak oyunculara odaklandı.

3 İSMİN KALEMİ KIRILDI

Siyah-beyazlı yönetim, yabancı sayısını azaltarak özellikle kanat bölgesine yeni takviyeler için yer açmak istiyor. Sergen Yalçın ile yönetim bu konuda yoğun bir mesai yaparken ayrılığın kıyısında 3 isim var. Bu isimler; Jonas Svensson, Joao Mario, Ernest Muçi.

Ayrılık listesindeki oyunculardan Muçi için yurt dışından kiralama teklifleri alındı. Svensson için Süper Lig'den teklifler varken, Joao Mario'nun ise bonservisi ile ayrılması bekleniyor.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
