Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı

Teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın oturması ile birlikte yeni bir yola giren Beşiktaş, hem transfere hem de ayrılacak oyunculara odaklandı.

3 İSMİN KALEMİ KIRILDI

Siyah-beyazlı yönetim, yabancı sayısını azaltarak özellikle kanat bölgesine yeni takviyeler için yer açmak istiyor. Sergen Yalçın ile yönetim bu konuda yoğun bir mesai yaparken ayrılığın kıyısında 3 isim var. Bu isimler; Jonas Svensson, Joao Mario, Ernest Muçi.

Ayrılık listesindeki oyunculardan Muçi için yurt dışından kiralama teklifleri alındı. Svensson için Süper Lig'den teklifler varken, Joao Mario'nun ise bonservisi ile ayrılması bekleniyor.