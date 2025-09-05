Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı
Beşiktaş, yabancı kontenjanını düşürmek amacıyla Jonas Svensson, Joao Mario ve Ernest Muçi ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle transfer ve ayrılacak oyunculara odaklanan siyah-beyazlılar, kanat bölgesine takviye yapmayı hedefliyor.
Teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın oturması ile birlikte yeni bir yola giren Beşiktaş, hem transfere hem de ayrılacak oyunculara odaklandı.
3 İSMİN KALEMİ KIRILDI
Siyah-beyazlı yönetim, yabancı sayısını azaltarak özellikle kanat bölgesine yeni takviyeler için yer açmak istiyor. Sergen Yalçın ile yönetim bu konuda yoğun bir mesai yaparken ayrılığın kıyısında 3 isim var. Bu isimler; Jonas Svensson, Joao Mario, Ernest Muçi.
Ayrılık listesindeki oyunculardan Muçi için yurt dışından kiralama teklifleri alındı. Svensson için Süper Lig'den teklifler varken, Joao Mario'nun ise bonservisi ile ayrılması bekleniyor.