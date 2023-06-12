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Kimler yok ki! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde yer alacağı torba

Kimler yok ki! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde yer alacağı torba

Spor Haberleri

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması durumunda 3 ya da 4. torbada yer alacak. 1 ve 2. torbadaki takımlar kesinleşirken, temsilcimizi zorlu rakipler bekliyor.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın Devler Ligi'nde grup aşamasına kalması için 3 tur geçmesi gerekiyor. 3 turda da seri başı olarak yer alacak Galatasaray, gruplara kalması halinde ise 3 ya da 4. torbada yer alacak.

Galatasaray, kulüp katsayı puan sıralamasında en iyi dördüncü takım konumunda. Bu nedenle sarı-kırmızılılar, grup aşamasına kadar her turda seri başı olarak rakiplerini bekleyecek.

Grup aşamasına kalması durumunda ise Galatasaray, 3 ya da 4. torbada yer alacak. Temsilcimizin grubuna 1 ve 2. torbadan ise dünya devleri gelecek.

Şampiyonlar Ligi torbalarında kesinleşen takımlar şöyle:

  • Manchester City
  • Sevilla
  • Barcelona
  • Napoli
  • Bayern Münih
  • Paris Saint-Germain
  • Benfica
  • Feyenoord

  • Real Madrid
  • Manchester United
  • Inter
  • Borussia Dortmund
  • Atletico Madrid
  • RB Leipzig
  • Porto
  • Arsenal

  • Shakhtar Donetsk
  • RB Salzburg
  • Milan
  • Lazio
  • Kızılyıldız

  • Union Berlin
  • Lens
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Galatasaray Spor Haberler

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