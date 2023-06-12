Kimler yok ki! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde yer alacağı torba
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması durumunda 3 ya da 4. torbada yer alacak. 1 ve 2. torbadaki takımlar kesinleşirken, temsilcimizi zorlu rakipler bekliyor.
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın Devler Ligi'nde grup aşamasına kalması için 3 tur geçmesi gerekiyor. 3 turda da seri başı olarak yer alacak Galatasaray, gruplara kalması halinde ise 3 ya da 4. torbada yer alacak.
Galatasaray, kulüp katsayı puan sıralamasında en iyi dördüncü takım konumunda. Bu nedenle sarı-kırmızılılar, grup aşamasına kadar her turda seri başı olarak rakiplerini bekleyecek.
Grup aşamasına kalması durumunda ise Galatasaray, 3 ya da 4. torbada yer alacak. Temsilcimizin grubuna 1 ve 2. torbadan ise dünya devleri gelecek.
Şampiyonlar Ligi torbalarında kesinleşen takımlar şöyle:
- Manchester City
- Sevilla
- Barcelona
- Napoli
- Bayern Münih
- Paris Saint-Germain
- Benfica
- Feyenoord
- Real Madrid
- Manchester United
- Inter
- Borussia Dortmund
- Atletico Madrid
- RB Leipzig
- Porto
- Arsenal
- Shakhtar Donetsk
- RB Salzburg
- Milan
- Lazio
- Kızılyıldız
- Union Berlin
- Lens