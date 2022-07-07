Kim Min-Jae ayrılıyor mu? Rennes cephesinden Fenerbahçelileri endişelendiren sözler

Fenerbahçe'de geçen sezon ortaya koyduğu futbolla Avrupa kulüplerinin radarına giren Kim Min-Jae'ye Fransız ekibi Rennes'in ilgisi sürüyor.

"TEMKİNLİ OLMAK İSTİYORUM"

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, "Kim Min Jae'de umarım her şey olumlu ilerler. Temkinli olmak istiyorum. Tam aradığımız oyuncu ve kendisini de tanıyorum. Çok hırslı, uluslararası seviyede bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TAKSİTLİ ÖDEME TALEBİNİ REDDETTİ

Geçtiğimiz günlerde Fransız basını Rennes'in Kim Min-Jae'nin serbest kalma bedeli olan 18 milyon euroyu ödemeyi kabul ettiğini öne sürmüştü. Ancak Fransız ekibinin bu ücreti taksitle ödemek istemesi nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifi reddettiği ifade edilmişti.

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