Haberler

Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti

Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti Haber Videosunu İzle
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında 90+5'te attığı gol sonrası Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç büyük sevinç yaşadı; çevresindekiler Koç'u zor sakinleştirdi.

Fenerbahçe'nin dün akşam Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde dikkat çeken anlar yaşandı.

90+5'TEKİ GOLDE COŞKU PATLAMASI

Sarı-lacivertlilerin 90+5. dakikada Asensio ile bulduğu gol sonrası Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç büyük sevinç yaşadı. Tribündeki coşkulu anlarda Kerim Rahmi Koç'un adeta kendinden geçtiği görüldü.

Yanında bulunanların genç ismi sakinleştirmekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlpay Senkal:

1-1 olunca neler yaptı onu da yazsaydınız.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı
MMA dövüşçüsü maçı kazandığına pişman oldu

Maçı kazandığına bin pişman oldu
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Kabusu yaşadıkları maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü