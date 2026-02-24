Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında 90+5'te attığı gol sonrası Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç büyük sevinç yaşadı; çevresindekiler Koç'u zor sakinleştirdi.
Fenerbahçe'nin dün akşam Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde dikkat çeken anlar yaşandı.
90+5'TEKİ GOLDE COŞKU PATLAMASI
Sarı-lacivertlilerin 90+5. dakikada Asensio ile bulduğu gol sonrası Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç büyük sevinç yaşadı. Tribündeki coşkulu anlarda Kerim Rahmi Koç'un adeta kendinden geçtiği görüldü.
Yanında bulunanların genç ismi sakinleştirmekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.