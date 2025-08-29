Kerem Galatasaray'a para kazandırdı

Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile 22 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

GALATASARAY PARA KAZANACAK

Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya gönderirken sözleşmeye koydurduğu madde sayesinde sarı-kırmızılılar bu transferden para kazanacak. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden, sonraki satışta kardan %10 pay maddesi nedeniyle 1 milyon 50 bin euro gelir elde etti.

NE VAR NE YOK SİLDİ

Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile ilgili yaptığı paylaşımların tamamını sildi. Kerem'in bu hamlesi sosyal medyada büyük tepki çekti.