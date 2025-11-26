Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Ferencvaros maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu hem rakibi değerlendirdi hem de yaklaşan Galatasaray derbisi hakkında gelen soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

"FERENCVAROS ZORLAYICI BİR TAKIM"

Kerem Aktürkoğlu, rakiplerini güçlü bir takım olarak tanımlayarak, "Ferencvaros çok iyi bir takım. Bireysel olarak öne çıkan oyuncular var. Savunma bloklarını iyi kapatıyorlar. Zor ama güzel bir maç olacak. Yüzde yüzümüzle sahaya çıkıp kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

"GERİYE DÜŞMEK MORALİ BOZUYOR AMA KARAKTER KOYDUK"

Rizespor maçındaki geri dönüşe de değinen yıldız futbolcu, "Geriye düşünce moral bozuluyor ama soyunma odasında herkes çevireceğimize inanıyordu. Sadece inanç yetmez, karakter koymak gerekiyor. 5 gollü galibiyet beklemiyorduk, güzel bir dönüş oldu" dedi.

"GOL KRALLIĞI DEĞİL TAKIMA KATKI ÖNEMLİ"

Aktürkoğlu, kişisel hedeflerinden çok takımın başarısına vurgu yaparak, "Ben golcü değilim. Hedefim takıma her maç katkı sağlamak. Gol atmak güzel ama önemli olan kazanmak" ifadelerini kullandı.

DERBİ SORUSUNA TEK CÜMLELİK YANIT

Kerem, yaklaşan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkındaki soruya ise, "Bizim şu an derbiyle ilgili hiçbir düşüncemiz yok. Tek odaklandığımız maç Ferencvaros" yanıtını verdi.

Kerem, derbinin taraftar için çok önemli olduğunu belirtse de takımın tamamen Avrupa maçına konsantre olduğunu vurguladı.