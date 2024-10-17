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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takımına şok ceza

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Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, tarihindeki en ciddi suçlama ile karşı karşıya. Portekiz basınında çıkan haberlere göre, yolsuzluk ve vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle Benfica'nın 3 yıl men edilme tehlikesi bulunuyor.

Milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Portekiz takımı Benfica, tarihindeki en ciddi suçlama ile karşı karşıya.

Portekiz basınında yer alan haberlerde Benfica'nın yolsuzluk ve vergi kaçırmakla suçlandığı belirtildi. Benfica'nın spor müsabakalarından 3 yıl men edilme cezası alabilir.

3 YIL MEN EDİLEBİLİRLER

Portekiz Kamu Bakanlığı ve savcılık, suçlu bulunması halinde Benfica'nın 6 aydan 3 yıla kadar spor müsabakalarından men edilmesini talep etti. Öte yandan haberde Benfica'nın suçlu bulunması halinde 5-8 puan silme ve para cezası alabileceği de aktarıldı.

PORTEKİZ LİGİ'NDE 3. SIRADA

Portekiz Ligi'nde 1 maçı eksik olan ve 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Benfica, 16 puanla 3. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Lizbon temsilcisi 2 hafta sonunda 6 puanla 3. sırada bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takımına şok ceza
Kaynak: Haberler.com / Spor

Portekiz Premier Ligi Kerem Aktürkoğlu Orkun Kökçü Portekiz Benfica Dünya Spor

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Yorumlar (1)

YİĞİT_TÜRKALP:

bir takım düşünün.futbolcu alır karanlık yollarla,futbolcu satar yalandolan işlerle.neye bulaşsa sıkıntı bu cincon.cenabetsaray

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