Mağlubiyet sonrası olay tepki! Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşa etti

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunurken hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"AYAĞIM KIRILABİLİRDİ"

"Çok yoğun tempodan çıktık. 10 günde 4. maçtı. Tek hedef galibiyetti. Kazanıp gitmek istiyorduk. Olmadı. Herkes görmüştür pozisyonu. Hakem arkadaşımız, ağabeyimiz, 'Bilader, kardeşim' diyen hakem ağabeyimiz, pozisyonu sorduk, 30 saniye sonra 'Bakıldı, önüne bak' deniyor. Nasıl bakıldı pozisyona? 2 pozisyonda ayağım kırılabilirdi. Durum ortada. Görüldü.

"HAKEMLERLE GÜZEL KONUŞUYORUZ AMA ONLARIN TAVRI FARKLI"

Galatasaray'a olunca pozisyonlar farklı mı değerlendiriliyor? Ne olması gerekiyor kart için. Gaziantep, sıfır sarı kartla ayrıldı. Bunları söylemek istemiyorum. Bana yakışan şeyler değil ama birileri bir şey söylemeli ki bize olan tavır değişir. Umarım değişir. Hakemlerle güzel konuşuyoruz ama onların tavrı çok farklı. Hocam bir bakılsa dediğimiz zaman 'Bakıldı' dedi. Bizim aleyhimize olunca 3-4 dakika bakıyorlar. Bunlar şaşırılacak şeyler. Milli araya gidiyoruz. Milli aradan dönünce seri galibiyetler alırız."

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