Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona ulaştı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu bugün İstanbul'a getiriyor. Milli yıldızı taşıyan uçağın akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması bekleniyor.

BENFICA TRANSFERİ DUYURDU

Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Portekiz'de 58 maça çıkan Kerem, bu maçlarda 17 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.