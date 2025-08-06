UEFA Kerem'e izin vermeyecek! Formayı giydiği an yıkım yaşanacak

UEFA Kerem'e izin vermeyecek! Formayı giydiği an yıkım yaşanacak
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UEFA Kerem'e izin vermeyecek! Formayı giydiği an yıkım yaşanacak
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Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile pazarlık sürecinde. Sarı-lacivertliler, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Nice ile oynayacağı maça öncesi bu transferi tamamlamayı hedefliyor. Eğer Kerem Aktürkoğlu bu maçta forma giyerse, UEFA kuralları gereği Fenerbahçe'nin, futbolcuyu Şampiyonlar Ligi elemelerinde kadrosuna almasına izin verilmeyecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile transferi için anlaşırken Benfica'yla ise pazarlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Nice ile oynayacağı karşılaşma öncesinde bu transferi tamamlamak istiyor.

AVRUPA PLANI SEKTEYE UĞRAYACAK

Eğer milli futbolcu, Portekiz ekibi için bu maçta forma giyerse sarı-lacivertlilerin Avrupa planı sekteye uğrayacak. Benfica ile pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın oynayacağı Nice maçı öncesi bu transferi bitirmek istiyor.

UEFA İZİN VERMEYECEK

Kerem Aktürkoğlu eğer Benfica'nın Nice ile oynayacağı maçta forma giyerse UEFA kurallarına göre Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcuyu Şampiyonlar Ligi elemelerinde kadrosuna almasına izin verilmeyecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

cin con Melike taştan ne oldu sesin çıkmıyor eşekten düşmüş gibi oldun dur herşey daha yeni başlıyor….daha düne kadar göklere çıkartıyordunuz. şimdi yerin dibine sokarsınız cin con’ların karakteri bu geçmiş olsun Melike

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Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

galatasaray olmasa hayatınız renklenmeyecek ezikler . acıyorum sizlere başkanınızdan oyuncularınıza kadar hep birlikte dalga geçiyorlar

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

tüm fenevliler gibi GALATASARAY ı ağzınızdan düşürmüyorsunuz. işinize bakın bence, bu kafayla bi başarı sağlayamazsınız. Bizimle Kerem in GALATASARAY ile alakası yok. kendisi benfika nın oyuncusudur. Siz yine Ali nin koyunları olarak devam edin. Yapı demeye, sonunda yine Sapı alırsınız.

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Haber Yorumlarıİsmail Sari:

ne diyon pok

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Fenerbahçe'nin tek hedefi var Galatasaray'ı durdurmak. Galatasaray'ın tek hedefi var daima başarılı olmak. Buraya yorum yazan kuşbeyinlilerin bile akillarında hep Galatasaray olduğu ne kadar belli. Galatasaray'ın Kerem'e ihtiyacı yok ama Fenerbahçe'nin şova ihtiyacı var. Hayrını görsün. Elindekilerin kıymetini bilmeyenler başkasından medet umuyorsa sonu hüsrandır. Örnekleri çok buraya sığmaz.

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Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

galatasaray için 2. eyşan olayı yaşanır çokta şey yapmamak lazım . tarih yazmak ile tarih olmak arasında ince bir çizgi var bakalım kerem hangisini seçecek

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