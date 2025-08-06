UEFA Kerem'e izin vermeyecek! Formayı giydiği an yıkım yaşanacak

Süper Lig devi Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile transferi için anlaşırken Benfica'yla ise pazarlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Nice ile oynayacağı karşılaşma öncesinde bu transferi tamamlamak istiyor.

AVRUPA PLANI SEKTEYE UĞRAYACAK

Eğer milli futbolcu, Portekiz ekibi için bu maçta forma giyerse sarı-lacivertlilerin Avrupa planı sekteye uğrayacak. Benfica ile pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın oynayacağı Nice maçı öncesi bu transferi bitirmek istiyor.

UEFA İZİN VERMEYECEK

Kerem Aktürkoğlu eğer Benfica'nın Nice ile oynayacağı maçta forma giyerse UEFA kurallarına göre Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcuyu Şampiyonlar Ligi elemelerinde kadrosuna almasına izin verilmeyecek.