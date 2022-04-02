Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Yıldız futbolcunun son durumu netleşti

Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yürekleri ağza getirdi. Sakatlanarak yerini Emre Kılınç'a bırakan milli futbolcunun son durumu netlik kazandı.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAMASI BEKLENİYOR

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı bilgiye göre, Kerem Aktürkoğlu'nun ciddi bir sakatlığı bulunmuyor. Riske edilmemek için oyundan çıkarılan ve yapılacak son kontrollerden sonra durumu netleşecek genç yıldızın, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.

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