Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Yıldız futbolcunun son durumu netleşti - Haberler

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Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Yıldız futbolcunun son durumu netleşti

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun durumunun ciddi olmadığı ve önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde sahada olacağı öğrenildi.

Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yürekleri ağza getirdi. Sakatlanarak yerini Emre Kılınç'a bırakan milli futbolcunun son durumu netlik kazandı.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAMASI BEKLENİYOR

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı bilgiye göre, Kerem Aktürkoğlu'nun ciddi bir sakatlığı bulunmuyor. Riske edilmemek için oyundan çıkarılan ve yapılacak son kontrollerden sonra durumu netleşecek genç yıldızın, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.

Haberler.com - Spor

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Haberler

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