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Kerem Aktürkoğlu Benfica'da Fırtına Gibi Esiyor!

Kerem Aktürkoğlu Benfica'da Fırtına Gibi Esiyor!
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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla Portekiz Premier Lig'de oynadığı son maçta Rio Ave'ye karşı attığı 3 golle takımının galibiyetine büyük katkıda bulundu.

(ANKARA) - Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Benfica'yı sırtlamaya devam ediyor. Portekiz Premier Lig'de Benfica'nın Rio Ave ile karşılaştığı müsabakada yıldızlaşan milli futbolcu attığı 3 golle takımının aldığı 3 puanda büyük rol oynadı.

Portekiz Premier Lig'de Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu gollerini atmaya devam ediyor. Takımının Rio Ave ile karşılaştığı maçta yıldızlaşan milli futbolcu 3 gole imza attı. Karşılaşmanın 12. dakikasında Rio Ave ağlarını sarsan Aktürkoğlu takımını 1-0 öne geçirdi. Golden 2 dakika sonra bulduğu fırsatı da değerlendiren milli futbolcu topu ağlarla buluşturmayı başararak skoru 2-0'a getirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında da gol arayışlarını sürdüren Aktürkoğlu attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda da sahada kalan futbolcu 63. dakikada yerini Zeki Amdouni'ye taraftarların ayakta alkışı altında bıraktı. Kerem Aktürkoğlu Benfica forması ile Portekiz Premier Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 5 gol 2 asist ile oynarken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 3 gol kaydetti.

Kaynak: ANKA / Spor

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