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Kenny Atkinson, NBA 2024-25 Sezonu'nun En İyi Başantrenörü Seçildi

Kenny Atkinson, NBA 2024-25 Sezonu'nun En İyi Başantrenörü Seçildi
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Cleveland Cavaliers'ın başantrenörü Kenny Atkinson, 2024-25 NBA sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü kazandı. Atkinson, farklı ülkelerden 100 medya mensubunun oylamasında birinci oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2024-25 normal sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü, Cleveland Cavaliers'ı çalıştıran Kenny Atkinson kazandı.

NBA'in açıklamasına göre Atkinson, farklı ülkelerden 100 medya mensubunun katıldığı oylamada birinci sırayı alarak yılın başantrenörü ödülünün sahibi oldu.

Atkinson, Boston Celtics'in efsane başantrenörü Red Auerbach'ın isminin verildiği ödüle, kariyerinde ilk kez layık görüldü.

Oylamada Detroit Pistons'ı çalıştıran JB Bickerstaff ikinci, Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka ise üçüncü sırada yer aldı.

Cavaliers, Atkinson yönetiminde normal sezonu 64 galibiyet ve 18 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın zirvesinde tamamladı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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