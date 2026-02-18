Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler 'Helal olsun' diyor

Haberler

Galatasaray–Juventus maçı sonrası stadyumdan ayrılan Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdında Kabe fotoğrafı ve Bakara Suresi'nden bir ayetin yer aldığı görüldü.

Galatasaray– Juventus karşılaşmasının ardından stadyumdan ayrılan milli futbolcu Kenan Yıldız, bu kez saha performansıyla değil, telefonundaki detayla gündeme geldi.

KABE FOTOĞRAFI VE BAKARA SURESİ AYETİ

Stadyum çıkışında görüntülenen Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdında Kabe fotoğrafının yer aldığı görüldü. Ekranda ayrıca Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nden bir ayetin bulunduğu da dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.

