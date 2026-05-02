Milli futbolcu Kenan Karaman'ın attığı golle Schalke 04, Bundesliga'ya yükseldi.

Bundesliga 2'nin 32. haftasında Schalke 04, konuk ettiği Fortuna Düsseldorf'u Kenan Karaman'ın 15. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala Bundesliga'ya yükselen ilk ekip oldu.

Milli futbolcu, bu sezon 14. golünü kaydetti.

Schalke 04, üç sezon aranın ardından Bundesliga'ya döndü.