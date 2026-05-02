Haberler

Kenan Karaman'ın attığı golle Schalke 04, Bundesliga'ya yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Milli futbolcu, bu sezon 14. golünü kaydetti

Milli futbolcu Kenan Karaman'ın attığı golle Schalke 04, Bundesliga'ya yükseldi.

Bundesliga 2'nin 32. haftasında Schalke 04, konuk ettiği Fortuna Düsseldorf'u Kenan Karaman'ın 15. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala Bundesliga'ya yükselen ilk ekip oldu.

Milli futbolcu, bu sezon 14. golünü kaydetti.

Schalke 04, üç sezon aranın ardından Bundesliga'ya döndü.

Kaynak: AA / Fatih Erel
İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı

İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın bir saat boyunca aynı şeyi söylediği Beyaz Saray paylaşımı tartışma yarattı

Bir saat boyunca durmadan aynı şeyi tekrarladı
Acun Ilıcalı 4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Abisi, önümüzdeki yıl çalıştıracağı takımı ilan etti
Trump'ın bir saat boyunca aynı şeyi söylediği Beyaz Saray paylaşımı tartışma yarattı

Bir saat boyunca durmadan aynı şeyi tekrarladı
Batman Petrolspor görkemli bir şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor

Batmanspor unutulmayacak bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştirecek
Polonya Başbakanı Tusk: En büyük tehlike dış düşmanlar değil, ittifakımızın süregelen çözülmesidir

NATO'da dev kırılma! Avrupa ülkesi en büyük tehlikeyi açıkladı