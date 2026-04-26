Kemerburgaz'da Galatasaray'a coşkulu karşılama

Trendyol Süper Lig'in sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'ı tesislerde yüzlerce taraftar karşılayarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Maçın ardından takım otobüsüyle Kemerburgaz Tesisleri'ne gelen Galatasaray'ı taraftarlar büyük coşkuyla karşıladı. Tesislerinin önünü bayram yerine çeviren taraftarlar, uzun süre takımlarına tezahürat ve marşlar söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı