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Kemaliye sokaklarında spor coşkusu yaşandı

Kemaliye sokaklarında spor coşkusu yaşandı
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Kemaliye'de düzenlenen 3,5 kilometrelik Tahir Sehlikoğlu Gençlik Koşusu ve Çocuk Koşusu, yoğun katılımla gerçekleşti. Kaymakam Emirhan Arıkan ve eşi de yarışa katıldı. Dereceye girenlere madalya verildi.

Kemaliye'de düzenlenen 3,5 kilometrelik Tahir Sehlikoğlu Gençlik Koşusu ile Çocuk Koşusu, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kemaliye'nin tarihi sokakları ve doğal güzellikleri arasında düzenlenen yarışlarda gençler ve çocuklar parkuru tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele etti. Etkinlik, sporcuların yanı sıra ailelerin de yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan ile eşi Gizem Arıkan da yarışa katılarak sporcularla birlikte koştu. Katılımcılarla aynı parkuru paylaşan Arıkan çifti, etkinliğe destek verdi.

Yarışların ardından dereceye girenler ve parkuru tamamlayan katılımcılara madalyaları takdim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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