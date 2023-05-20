- Kemal Tavacı: "Sezonu ligde kalarak tamamladık"

İZMİR - Tuzlaspor Teknik Direktörü Kemal Tavacı, Altay maçının ardından, "Sezonu ligde kalarak tamamladık" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Altay'a 3-1mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Kemal Tavacı, "İlk yarı oyuna ortak olmaya çalıştık. Golü de bulduk ama oyunun dengesini sağlayamadık. Rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Sezonu ligde kalarak tamamladık. Buna sevinmek ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Bazen insan buna sevinebiliyor. Oyuncularımız ocak ayından itibaren iyi mücadele ettiler. Biz de elimizden geldiğince Tuzlaspor için emek verdik. Emeklerimizin karşılığını da ligde kalarak bulduk" diye konuştu.