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Kemal Özdeş: "Dış sahada oynadığımız oyunumuzu biraz geliştirmemiz gerekiyor"

Spor Haberleri

- Kemal Özdeş: "Dış sahada oynadığımız oyunumuzu biraz geliştirmemiz gerekiyor" Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Ankaragücü maçının ardından, "Dış sahada oynadığımız oyunumuzu biraz geliştirmemiz gerekiyor.

- Kemal Özdeş : "Dış sahada oynadığımız oyunumuzu biraz geliştirmemiz gerekiyor"

ANKARA - Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Ankaragücü maçının ardından, "Dış sahada oynadığımız oyunumuzu biraz geliştirmemiz gerekiyor. Biraz daha sonuca yönelik net işler yapmamız lazım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, konuk olduğu MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "İki takım da istekli ve coşkulu oynadı. Maçın ilk yarısında, takımının doğru yerleşimi ve tepkileri bize daha fazla pozisyon getirdi. Bunları golle sonuçlandırabilseydik başka bir oyun olurdu. İkinci yarı, ilk yarının aksini doğru pasları yapamamak üretkenliğimizi biraz azalttı. Dış sahada oynadığımız oyunumuzu biraz geliştirmemiz gerekiyor. Biraz daha sonuca yönelik net işler yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Geçim - Spor

Kemal Özdeş Ankaragücü Kasımpaşa Spor Haberler

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