Haberler

Taraftarlar adını bile unutmuştu! Galatasaray'da 655 gün sonra bir ilk

Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de yer alan Kazımcan Karataş, Galatasaray formasıyla 655 gün sonra sahaya çıkacak.

  • Kazımcan Karataş 655 gün sonra Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında ilk 11'de forma giyecek.
  • Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında kaleyi Günay Güvenç koruyacak.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu karşılaşmanın ilk 11'inde sürpriz iki tercihe imza attı.

655 GÜN SONRA SAHADA

Okan Buruk, cezası bulunan Eren Elmalı ve ağrıları olduğu dile getirilen I smail J akobs'un yerine sol bekte Kazımcan Karataş'a forma verdi. En son ligde 11 Ocak 2024'te ilk 11'de forma giyen22 yaşındaki oyuncu, 655 gün sonra yeniden sahaya çıkacak.

KALEDE DE ROTASYON

Öte yandan Okan Buruk, kalede de sürpriz bir tercih yaparak milli kaleci Uğurcan Çakır'ı yedek soyundurdu. Sarı-kırmızılılarda kaleyi Günay Güvenç koruyacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
