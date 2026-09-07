Haberler

Kazakistan'da Down Sendromlular Şampiyonası Sona Erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan'da düzenlenen Yüzme, Atletizm ve Masa Tenisi Down Sendromlular Şampiyonası farklı bölgelerden özel sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kazakistan'da düzenlenen Yüzme, Atletizm ve Masa Tenisi Down Sendromlular Şampiyonası farklı bölgelerden özel sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 gün süren organizasyonda yüzme, atletizm ve masa tenisi branşlarında müsabakalar düzenlendi.

Organizasyona Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu Genel Sekreteri Muammer Gökahmetoğlu ile Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu Teknik Kurullardan Sorumlu ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Osman Akdemir katıldı.

Şampiyona düzenlenen ödül töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları

Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte ortaya çıkan rakam
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor

Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım

Vatandaşın cevabını duyunca şoke oldu: Görevden alacağım
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı

Maç bitince koşup boynuna sarıldı! Yorum yağmuruna tutulan anlar
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

İşte şampiyonluğun ödülü! Filenin Sultanları'na kese kese altın