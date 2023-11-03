Kayserisporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

Kayserisporlu futbolcular Julian Jeanvier ve Kartal Kayra Yılmaz, Somuncu Baba Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerle yapılan söyleşiye, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kayserispor Takım Menajeri Yunus Akbulut, Kayserisporlu futbolcular Julian Jeanvier ve Kartal Kayra Yılmaz katıldı. Etkinlikte konuşan Kartal Kayra Yılmaz, "Okula girişte karşılamanız çok güzeldi. Stadyuma girer gibi hissettik. Kayserispor'u desteklemenizi rica ediyorum. Birçok kulüp gördüm ama Kayserispor çok büyük camia olma yolunda ilerliyor. Her zaman desteklemenizi rica ediyorum" dedi.

"TEZAHÜRATINIZ BİZE GÜÇ KATIYOR"

Kayserispor taraftarıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Kartal Kayra, "Kayserispor taraftarı, Anadolu kulüpleri arasında çok büyük bir taraftar grubu. Sahanın içinde yorgun halimizde bile tezahüratınız bize güç katıyor. Takımı iyi günde de kötü günde de asla yalnız bırakmayın özellikle de kötü gününde" ifadelerini kullandı.

Julian Jeanvier ise "Buraya gelişimizden itibaren bu sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Biz de sizi mutlu etmek için çalışacağız. Bu takımın başarısı için ne gerekiyorsa yapacağız. Taraftarlar bizim için önemli. Maç esnasında güç veriyorsunuz. Siz bu şekilde destek verdiğiniz sürece bizim sahadaki başarımız devam edecektir" diye konuştu.