Kayserispor'dan Abdulsamet Burak açıklaması Açıklaması

Kayserispor'dan Abdulsamet Burak açıklaması

Kayserispor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis soruşturmasında gözaltına alınan ve PFDK'nın 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği futbolcusu Abdulsamet Burak hakkında takipsizlik kararı verildiğini duyurdu. Kulüp, kararın oyuncunun masumiyetini ortaya koyduğunu belirtti.

Kayserispor Kulübü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve PFDK'nın 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği oyuncusu Abdulsamet Burak hakkında takipsizlik kararı verildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında futbolcumuz Abdulsamet Burak hakkında verilen karar neticesinde, herhangi bir suça veya disiplin ihlaline ilişkin unsur tespit edilmemiş, oyuncumuz hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. Gelinen aşamada verilen bu karar, futbolcumuzun masumiyetini açık biçimde ortaya koymuştur. Kulübümüzün ve sporcularımızın itibarını zedelemeye yönelik asılsız değerlendirme ve spekülatif yorumlardan kaçınılmasını önemle rica ediyor, süreci titizlikle yürüten yargı makamlarına teşekkür ediyoruz. Kayserispor olarak, Türk futbolunun fair-play ruhuna ve etik değerlere bağlılığımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
