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Kayserispor'un golcüsü Seferi, 11 lig maçında 9 gol atarak takımını zirveye taşıdı

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Kayserispor'un golcüsü Seferi, 11 lig maçında 9 gol atarak takımını zirveye taşıdı Haber Videosunu İzle
Kayserispor'un golcüsü Seferi, 11 lig maçında 9 gol atarak takımını zirveye taşıdı
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Metro Holding Kayserispor'un golcüsü Taulant Seferi, bu sezon ilk 11'de çıktığı 11 lig maçında 9 gol atarak takımının en golcü oyuncusu oldu. Seferi'nin performansı, Kayserispor'un Trendyol 1. Lig'de liderlik koltuğuna oturmasında rol oynadı ve golcü, gol krallığında 3. sırada.

Trendyol 1. Lig'in lideri Metro Holding Kayserispor'un golcüsü Taulant Seferi, 11 haftada attığı 9 golle takımına önemli katkı sağladı.

Sezon başından itibaren sergilediği performansla göz dolduran 29 yaşındaki tecrübeli golcü, sarı-kırmızılı ekibin liderlik koltuğuna oturmasında rol oynadı.

Seferi, bu yıl ilk 11'de çıktığı 11 lig maçında 9 kez rakip ağları havalandırarak takımının gol yükünü sırtladı.

Vanspor FK, İstanbulspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında 2'şer gol sevinci yaşayan Seferi, Sivasspor, Karagümrük ve Esenyurt Erokspor maçlarında da 1'er kez rakip ağları havalandırdı.

Gol krallığı yarışında 3. sırada yer alan Seferi, takımının en çok gol atan oyuncusu oldu.

Kayseri ekibinde Seferi'yi 7 golle Daniel Moreno, 3'er golle Florent Hasani ve Benhur Keser takip ediyor.

Seferi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde lider olmaktan ve buna 9 golle katkı sağlamaktan mutlu olduğunu söyledi.

İyi sonuçları sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Seferi, "Çok iyi çalışarak yolumuza devam ediyoruz. İyi oyuncu grubu ve iyi bir teknik ekibimiz var. Burada gerçekten aile ortamı var, bu da sahaya olumlu yansıyor. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Lig uzun bir yol, bu yolu galibiyetlerle sürdürmek istiyoruz." dedi.

"Önemli olan takımın başarısı"

Seferi, iyi sonuçlar geldikçe takımda daha çok çalışma isteği oluştuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hücum oyuncusu olarak gol attıkça mutlu oluyorum. Bu bizim işimiz. Ben buna sadece gol istatistiği olarak bakmıyorum, takımımızın başarısı olarak görüyorum. Takım başarılı olduğu zaman oyuncu da başarılı oluyor. Önemli olan bireysel başarı değil, takımın başarısıdır. Takımda aile havası var. Birlik ve beraberlik havası var. Takımımızla, yönetimimizle, başkanımızla, teknik ekibimizle ve kulüp çalışanlarıyla birlik olarak çalışıyoruz. Sahadaki sonuçlar da birlikteliğin karşılığıdır."

Kaynak: AA
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